Эвертон может снизить цену на своего защитника

На фоне вероятного вылета в Чемпионшип Эвертон может пойти на снижение цен за своих звёздных игроков.

Как сообщаетFootballInsider, потенциальное понижение «ирисок» в классе в кампании 2023-24 годов вызовет «огромный интерес» к сделке по снижению цены на игрока сборной Англии до 21 года Джаррада Брантвейта, который привлекает к себе внимание топовых клубов.

Еще одним потенциальным фактором, который может повлиять на сделку, является поглощение Эвертона американской компанией 777 Partners, которая все еще ждет одобрения Премьер-лиги, чтобы завершить сделку, согласованную в сентябре 2023 года.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Брантвейтом интересовались Манчестер Юнайтед и мадридский Реал, а новый босс «манкунианцев» сэр Джим Рэтклифф считает защитника приоритетной покупкой.