Еще 2 миллиарда фунтов. Саудиты снова готовы взорвать трансферный рынок

В летнее трансферное окно клубы саудовской Про Лиги планируют вложить 2 миллиарда фунтов в новые трансферы, зарплаты и агентские выплаты, как сообщил журналист Бен Джейкобс.

В предыдущее лето было потрачено 750 миллионов фунтов исключительно на оплату переходов игроков. В текущем 2024-м году основными целями местных команд стали полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне и вингер Ливерпуля Мохамед Салах.

Ожидается, что Сити будет предложено порядка 100 миллионов фунтов за 32-летнего бельгийца, но главный тренер Пеп Гвардиола выражал желание продлить контракт с хавбеком, поэтому трансфер маловероятен. Что касается Салаха, то на этот раз Аль-Хиляль попытается подписать его, опередив Аль-Иттихад, который ранее предположительно предлагал 150 миллионов фунтов.

Отмечается, что уход Джордана Хендерсона из Аль-Иттифака, где он провел всего несколько месяцев, не повлияет на долгосрочные планы клуба.

Другие имена в списке саудитов включают Тиагу Алькантара (Ливерпуль), Сона Хын Мина (Тоттенхэм), Вилфрида Ндиди (Лестер). Также клубы проявляют интерес к Виктору Осимхену из Наполи, но он уже трижды отказывался, несмотря на интерес со стороны Аль-Ахли.