Должны твердо стоять на земле. Хаби Алонсо оценил шансы Байера на титул после победы над Баварией

Главный тренер Байера Хаби Алонсо прокомментировал разгромную победу своей команды над Баварией (3:0) в центральном матче 21-го тура Бундеслиги.

Наставник Фармацевтов призвал игроков и болельщиков не впадать в эйфорию и планомерно продолжать борьбу за титул.

«Мы хотели быть конкурентоспособными. Мы проделали отличную работу, дисциплина и сплоченность команды были великолепными. В целом выступление было великолепным, самоотдача ребят была очень высокой. Когда нам это понадобится, мы сможем это сделать.

Все игроки показали высокий уровень. У нас было достаточно моментов, а у Баварии шансов почти не было. У меня отличная команда, отличные игроки – это не только моя заслуга. У нас много энергии, и это главное. Никакого секрета. Игроки верят в себя, и мы этого хотим.

Шансы на титул? Поговорим в мае. Мы должны быть реалистами и твердо стоять на ногах», - подытожил Алонсо.