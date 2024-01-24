Девушка дня. Полуфиналистка Australian Open – истинная красавица

Украинка Даяна Ястремская стала главной сенсацией Australian Open 2024. 93-я ракетка мира начал свой путь в первом раунде квалификации, а сегодня переиграла Линду Носкову в двух сетах и впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Большого шлема.

Оказывается, 23-летняя спортсменка не только перспективная теннисистка, но и истинная красавица. Мы собрали для вас наиболее яркие фотографии Ястремской с ее страницы в Instagram.

Соперницей Ястремской по полуфиналу будет победительница матча между Чжэн Циньвэнь и Анной Калинской.

Напомним, в первом полуфинале Арина Соболенко сыграет против Коко Гофф.