Девушка дня. Полуфиналистка Australian Open – истинная красавица
Новости тенниса Сегодня, 04:41
Getty Images
Украинка Даяна Ястремская стала главной сенсацией Australian Open 2024. 93-я ракетка мира начал свой путь в первом раунде квалификации, а сегодня переиграла Линду Носкову в двух сетах и впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Большого шлема.
Оказывается, 23-летняя спортсменка не только перспективная теннисистка, но и истинная красавица. Мы собрали для вас наиболее яркие фотографии Ястремской с ее страницы в Instagram.
Соперницей Ястремской по полуфиналу будет победительница матча между Чжэн Циньвэнь и Анной Калинской.
Напомним, в первом полуфинале Арина Соболенко сыграет против Коко Гофф.
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