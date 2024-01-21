Де Росси после первого же матча Ромы раскритиковал Моринью за неправильную работу

Легендарный игрок Ромы и сборной Италии Даниеле Де Росси посреди этой недели возглавил свой родной клуб, сменив на посту главного тренера Жозе Моуринью.

Итальянец начал свою тренерскую карьеру в Роме с победы в первом же матче. Вчера «волки» обыграли Верону (2:1). После матча Де Росси раскритиковал португальского тренера за неправильный подход, заявив, что первый урок, который он должен был преподать игрокам, заключается в том, чтобы лучше контролировать мяч и доминировать в матчах. Его слова приводит DAZN:

«Мне очень понравился первый тайм, но, если игроки делают те же движения без правильного темпа, не перемещая мяч быстро и не понимая, зачем они это делают, это значит, что они не собираются бороться. Я считаю, что нужно контролировать мяч и, следовательно, доминировать в игре. Это одна из первых вещей, над которыми мы работали. Однако, если мы сможем сделать это быстро, чтобы уйти от прессинга соперника, тогда это может иметь смысл. Однако, если мы будем владеть мячом, но в медленном темпе, тогда мы не сможем войти в игру. А это может привести к тому, что мы станем предсказуемыми и хорошо подготовленные соперники будут знать, как выйти из этой ситуации, если мы не будем показывать динамичный футбол».

Пока рано судить о Де Росси в роли тренера Ромы, ведь его ждет еще множество испытаний. «Волки» на данный момент занимают восьмое место в Серии А, и, хотя отставание от зоны еврокубков небольшое, всего два очка, но вот от лидера – Интера, Рома отстает уже на девятнадцать очков. В Лиге Европы команды заняла второе место и ее ждут матчи с Феенордом за право выхода в 1/8 финала.