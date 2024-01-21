EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Де Росси после первого же матча Ромы раскритиковал Моринью за неправильную работу

Де Росси после первого же матча Ромы раскритиковал Моринью за неправильную работу

Новости футбола Сегодня, 02:50
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Де Росси после первого же матча Ромы раскритиковал Моринью за неправильную работу Де Росси после первого же матча Ромы раскритиковал Моринью за неправильную работу

Легендарный игрок Ромы и сборной Италии Даниеле Де Росси посреди этой недели возглавил свой родной клуб, сменив на посту главного тренера Жозе Моуринью.

Итальянец начал свою тренерскую карьеру в Роме с победы в первом же матче. Вчера «волки» обыграли Верону (2:1). После матча Де Росси раскритиковал португальского тренера за неправильный подход, заявив, что первый урок, который он должен был преподать игрокам, заключается в том, чтобы лучше контролировать мяч и доминировать в матчах. Его слова приводит DAZN:

«Мне очень понравился первый тайм, но, если игроки делают те же движения без правильного темпа, не перемещая мяч быстро и не понимая, зачем они это делают, это значит, что они не собираются бороться.

Я считаю, что нужно контролировать мяч и, следовательно, доминировать в игре. Это одна из первых вещей, над которыми мы работали. Однако, если мы сможем сделать это быстро, чтобы уйти от прессинга соперника, тогда это может иметь смысл. Однако, если мы будем владеть мячом, но в медленном темпе, тогда мы не сможем войти в игру. А это может привести к тому, что мы станем предсказуемыми и хорошо подготовленные соперники будут знать, как выйти из этой ситуации, если мы не будем показывать динамичный футбол».

Пока рано судить о Де Росси в роли тренера Ромы, ведь его ждет еще множество испытаний. «Волки» на данный момент занимают восьмое место в Серии А, и, хотя отставание от зоны еврокубков небольшое, всего два очка, но вот от лидера – Интера, Рома отстает уже на девятнадцать очков. В Лиге Европы команды заняла второе место и ее ждут матчи с Феенордом за право выхода в 1/8 финала.

Связанные команды и лиги
Рома Серия А Италия
Популярные новости
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 01:40 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 01:23 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола 19 янв 2024, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола 19 янв 2024, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола 19 янв 2024, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Новости футбола 19 янв 2024, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:50 Реал Мадрид нацелился на бразильского полузащитника Жироны Новости крикета Сегодня, 06:20 Гарри Брук пропустит тур по Индии по личным причинам. Вместо него вызван Дэн Лоуренс Новости футбола Сегодня, 05:57 Изгой Манчестер Сити может хочет сменить клуб. Он нацелился на Вест Хэм Новости футбола Сегодня, 05:18 «Запреты и уголовные обвинения в отношении расистов». Президент ФИФА призывает к кардинальным мерам Новости футбола Сегодня, 04:48 Исполнительный директор из Ман Сити перешел в Юнайтед. Сэр Джим Рэтклифф начинает менять команду Новости футбола Сегодня, 04:14 Вест Хэм готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать нигерийского форварда Новости футбола Сегодня, 03:40 Все трансферы Лиги 1: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 03:17 Манчестер Сити хочет отблагодарить Де Брёйне за верность новым контрактом Новости тенниса Сегодня, 02:57 Зиннер в четвертом подряд матче на Aus Open не проиграл ни одного сета Новости футбола Сегодня, 02:50 Де Росси после первого же матча Ромы раскритиковал Моринью за неправильную работу
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Осасуна – Хетафе прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Марокко – ДР Конго прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Эмполи – Монца прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Оман – Таиланд прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Бавария Мюнхен — Вердер Бремен прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Реал Мадрид – Альмерия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Боруссия Менхенгладбах – Аугсбург прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Борнмут – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Замбия – Танзания прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года