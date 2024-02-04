Арсенал вернулся в борьбу за титул, ПСЖ нужен Рашфорд. Daily Digest за 4 февраля

Команда Dailyspots подготовила для вас дайджест из главных спортивных событий, новостей и слухов, заполнявших информационное пространство в воскресенье, 4 февраля.

Арсенал обыграл Ливерпуль и вернулся в борьбу за титул

Арсенал на Эмирейтс одолел Ливерпуль в центральном матче 23-го тура АПЛ. Победу Канонирам принесли голы Букайо Сака, Габриэля Мартинелли и Леандро Троссара. Команда Микеля Артеты набрала 49 очков и поднялась на вторую строчку в таблице.

ПСЖ обратил внимание на Рашфорда

ПСЖ ждет решения Килиана Мбаппе, о котором он должен объявить в самое ближайшее время. Однако боссы столичной команды уже не питают надежд и смирились с потенциальным уходом своего лидера.

По информации GFFN, ПСЖ рассматривает Маркуса Рашфорда в качестве потенциальной замены француза. Считается, что форвард Манчестер Юнайтед может успешно интегрироваться в тактическую схему Луиса Энрике, благодаря своей гибкости и способности играть на различных позициях.

Челси возобновил попытки продать Лукаку

Челси возобновил попытки продать Ромелу Лукаку, выступающего в Роме на правах аренды до конца сезона. По информации teamTalk, Аристократы готовы снизить сумму трансфера для римлян с 43 до 30 миллионов евро. Если римский клуб не осилит и такую сумму, тогда 30 миллионов за игрока сможет заплатить любой желающий.

Ман Сити летом может подписать сразу двоих игроков Баварии

Также "горожане" проявляют интерес к двум футболистам Баварии – 28-летнему Йозуа Киммиху и 20-летнему Джамалу Мусиале. У Киммиха контракт действует до лета 2025-го года, а у Мусиалы – до лета 2026-го года.

Стало известно, какую зарплату Реал готов предложить Мбаппе

Реал выражает готовность пойти на значительные финансовые уступки для приобретения нападающего ПСЖ и сборной Франции, Килиана Мбаппе.

Как сообщает Football Espana, ссылаясь на Cadena Cope, в Мадриде осознают, что они не в состоянии предложить французу те суммы, которые он получает каждый месяц в ПСЖ. Согласно данным источника, базовая зарплата Мбаппе в Реале не превысит 15 миллионов евро.

Очередной провал Челси

Челси с треском проиграл Вулверхэмптону (2:4). Аристократы пропускают четыре гола уже во втором матче подряд. В прошлом туре синие уступили Ливерпулю со счетом 1:4. Команда Маурисио Почеттино занимает всего лишь 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Возможно, пришло время для кардинальных решений?

Интер обыграл Ювентус и увеличил отрыв от второго места

В центральном матче 23-го тура итальянской Серии А Интер встречался с ближайшим преследователем - Ювентусом. Нерадзурри одержали минимальную победу. Три очка миланской команде принес автогол Федерико Гатти.

После этого матча расстояние между командами увеличилось до четырех очков, а в перспективе может составить аж семь баллов, поскольку у Интера еще есть матч в запасе.