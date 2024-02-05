Будущее уже тут. Фанат смотрел матч НБА с помощью Apple Vision Pro

Первый пространственный компьютер Apple Vision Pro начинает захватывать мир. На сегодняшнем матче НБА между Бостоном и Мемфисом (131:91) впервые был замечен болельщик, который смотрел игру в шлеме.

Фанат Селтикс сидел в первом ряду, а во время паузы в матче, сидя в шлеме, изображал кидки в кольцо.

Apple Vision Pro был представлен в июне 2023 года. В последнее время в США стали все чаще замечать на улице людей, которые идут по улице с этим компьютером.

Новый пространственный компьютер предоставляет пользователю большой набор возможностей для профессиональной деятельности или развлечений.