Брентфорд – Ман Сити. Ориентировочные составы и последние новости

Сегодня Брентфорд дома сыграет против Манчестер Сити в заключительном матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Многие аналитические ресурсы уже выдвинули свои предположения по поводу стартовых составов команд.

Состав Брентфорда очень сильно пострадал из-за турниров сборных, поскольку сразу три футболиста команды до сих пор играют на Кубках Африки и Азии: Саман Годдос (Иран), Йоанн Висса (ДР Конго) и Фрэнк Оньека (Нигерия).

Из-за травм за Брентфорд не смогут сыграть Бриан Мбемо, Аарон Хики и Кевин Шаде.

Чемпионы Англии подходят к матчу без кадровых потерь. Ожидается, что именно в этой игре в стартовый состав вернется Эрлинг Холанд, который восстановился от травмы и появился на замену в предыдущей игре против Бернли (3:1).

Интересно, что Whoscored и Sofascore прогнозируют выход в основе молодому правому защитнику Рико Льюису, а не Кайлу Уокеру.

Ориентировочный состав Брентфорда

Флеккен – Коллинс, Пиннок, Ми – Роэрслев, Йенсен, Нергор, Янельт, Льюис-Поттер – Тони, Мопе

Ориентировочный состав Манчестер Сити