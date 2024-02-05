Брентфорд – Ман Сити. Ориентировочные составы и последние новости
Сегодня Брентфорд дома сыграет против Манчестер Сити в заключительном матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Многие аналитические ресурсы уже выдвинули свои предположения по поводу стартовых составов команд.
- Читайте также: Брентфорд – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 5 февраля 2024 от Даниила Шевчука
Состав Брентфорда очень сильно пострадал из-за турниров сборных, поскольку сразу три футболиста команды до сих пор играют на Кубках Африки и Азии: Саман Годдос (Иран), Йоанн Висса (ДР Конго) и Фрэнк Оньека (Нигерия).
Из-за травм за Брентфорд не смогут сыграть Бриан Мбемо, Аарон Хики и Кевин Шаде.
Чемпионы Англии подходят к матчу без кадровых потерь. Ожидается, что именно в этой игре в стартовый состав вернется Эрлинг Холанд, который восстановился от травмы и появился на замену в предыдущей игре против Бернли (3:1).
Интересно, что Whoscored и Sofascore прогнозируют выход в основе молодому правому защитнику Рико Льюису, а не Кайлу Уокеру.
Ориентировочный состав Брентфорда
- Флеккен – Коллинс, Пиннок, Ми – Роэрслев, Йенсен, Нергор, Янельт, Льюис-Поттер – Тони, Мопе
Ориентировочный состав Манчестер Сити
- Эдерсон – Льюис, Стоунз, Аке, Гвардиол – Родри – Фоден, Де Брюйне, Альварес, Доку – Холанд