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Главная Прогнозы Брентфорд – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 5 февраля 2024 от Даниила Шевчука

Брентфорд – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 5 февраля 2024 от Даниила Шевчука

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Брентфорд - Манчестер Сити прогноз
Брентфорд Брентфорд
Премьер-лига Англия Вчера, 15:00 Брентфорд - Манчестер Сити
Завершен
1 : 3
Англия, London, Стадион Брентфорд Коммьюнити
Манчестер Сити Манчестер Сити
Нил Мопе
21’
45 + 3’ 53’ 70’
Фил Фоден
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Манчестер Сити
Коэф.: 1.38
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В 23-м туре английской Премьер-лиги Брентфорд дома сыграет против Манчестер Сити. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Брентфорд

После хорошего старта сезона Брентфорд превратился в одного из кандидатов на вылет из Премьер-лиги. В последних 7 матчах чемпионата команда Томаса Франка набрала только 3 очка – победа над Ноттингем Форест. В предыдущем туре Брентфорд забил первым в гостевом матче против Тоттенхэма, но в итоге потерпел поражение 2:3.

Манчестер Сити

Манчестер Сити остается главным фаворитом на титул Премьер-лиги, несмотря на отставание от Ливерпуля. Команда Пепа Гвардиолы имеет 1 игру в запасе, и находится в прекрасной форме. Победная серия Ман Сити во всех турнирах составляет уже восемь матчей, а последний раз он терял очки 16 декабря в игре против Кристал Пэлас (2:2). В предыдущем туре чемпионы Англии без проблем обыграли Бернли (3:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Брентфорд выиграл у Манчестер Сити 2 последних матча
  • В этом сезоне команды еще не играли друг против друга из-за участия Манчестер Сити в клубном чемпионате мира
  • За всю историю Ман Сити и Брентфорд сыграли 8 матчей и выиграли по 4 из них

Прогноз на матч Брентфорд – Манчестер Сити

Вряд ли стоит ожидать, что Брентфорд сможет отобрать очки у настолько сильного соперника. Ставим на победу Манчестер Сити.

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Прогноз на матч Победа Манчестер Сити
Коэф.: 1.38
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