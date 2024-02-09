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Бешикташ оформил второй трансфер за день

Новости футбола Сегодня, 14:10
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Бешикташ оформил второй трансфер за день Бешикташ оформил второй трансфер за день

На переходе Эрнеста Мучи из варшавской Легии турецкий Бешикташ решил не останавливаться, оформив второй трансфер в последний день трансферного окна.

«Орлы» объвили об аренде ливийского опорника Эль-Мусрати из португальской Браги. Летом Бешикташ будет обязан выкупить игрока и планируется, что Эль-Мусрати подпишет контракт до лета 2027 года.

Сумма трансфера официально не раскрывается, но Transfermarkt сообщает об 11 миллионах евро за трансфер и миллион евро за аренду.

Ливиец в нынешнем сезоне провел 20 матчей за Брагу, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.

После приезда из Ливии в Португалию в январе 2017 года Эль-Мусрати впервые покинет Пиренеи. Ранее он выступал за Виторию с Гимараэша, Риу Аве и Брагу.

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