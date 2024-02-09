Бешикташ оформил второй трансфер за день

На переходе Эрнеста Мучи из варшавской Легии турецкий Бешикташ решил не останавливаться, оформив второй трансфер в последний день трансферного окна.

«Орлы» объвили об аренде ливийского опорника Эль-Мусрати из португальской Браги. Летом Бешикташ будет обязан выкупить игрока и планируется, что Эль-Мусрати подпишет контракт до лета 2027 года.

Сумма трансфера официально не раскрывается, но Transfermarkt сообщает об 11 миллионах евро за трансфер и миллион евро за аренду.

Ливиец в нынешнем сезоне провел 20 матчей за Брагу, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.

После приезда из Ливии в Португалию в январе 2017 года Эль-Мусрати впервые покинет Пиренеи. Ранее он выступал за Виторию с Гимараэша, Риу Аве и Брагу.