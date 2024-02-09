Официально. Бешикташ оформил трансфер албанского полузащитника
Бешикташ в последний день трансферного окна в Турции оформил трансфер албанского полузащитника Эрнеста Мучи из варшавской Легии.
Стоимость трансфера, как и длительность контракта 22-летнего игрока со стамбульским клубом официально не раскрыта, но по сообщению TVP Sport, Бешикташ заплатит за Мучи от восьми до десяти миллионов евро.
Для «легионистов» этот трансфер стал самым дорогим на выход. Албанец побил трансферный рекорд вратаря Радослава Маецкого, который зимой 2020 года перешел в Монако за семь миллионов евро.
Что интересно, польский след в Бешикташе можно проследить не только в Мучи, но и в главном тренере команды Фернанду Сантуше, который с января по сентябрь 2023 года возглавлял польскую сборную.
22-летний албанец выступал за Легию с февраля 2021 года. С варшавским клубом он выиграл Экстраклясу и Кубок Польши. За столичную команду он провел 114 матчей и забил 21 гол.
Ранее мы сообщали, что Бешикташ интересуется полузащитником Ренату Саншешем.