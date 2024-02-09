Официально. Бешикташ оформил трансфер албанского полузащитника

Бешикташ в последний день трансферного окна в Турции оформил трансфер албанского полузащитника Эрнеста Мучи из варшавской Легии.

Стоимость трансфера, как и длительность контракта 22-летнего игрока со стамбульским клубом официально не раскрыта, но по сообщению TVP Sport, Бешикташ заплатит за Мучи от восьми до десяти миллионов евро.

Beşiktaş’a hoş geldin Ernest Muci! 🦅 pic.twitter.com/sVVoqznjON — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2024

Для «легионистов» этот трансфер стал самым дорогим на выход. Албанец побил трансферный рекорд вратаря Радослава Маецкого, который зимой 2020 года перешел в Монако за семь миллионов евро.

Что интересно, польский след в Бешикташе можно проследить не только в Мучи, но и в главном тренере команды Фернанду Сантуше, который с января по сентябрь 2023 года возглавлял польскую сборную.

22-летний албанец выступал за Легию с февраля 2021 года. С варшавским клубом он выиграл Экстраклясу и Кубок Польши. За столичную команду он провел 114 матчей и забил 21 гол.

Ранее мы сообщали, что Бешикташ интересуется полузащитником Ренату Саншешем.