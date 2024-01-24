Бензема прокомментировал информацию о его желании покинуть Аль-Иттихад

23 января СМИ облетела информация о том, что форвард Аль-Иттихада Карим Бензема выразил желание покинуть саудовскую команду.

Эти сообщения прокомментировал сам француз, и, как передаёт GOAL, реальность расходиться с заявлениями СМИ:

«Это полная ложь! Французские СМИ уже не знают, что придумать. Чем больше, тем лучше».

Ранее сообщалось, что Бензема потребовал покинуть Аль-Иттихад из-за того, что«не может выкладываться по максимуму вкоманде из-за давления».

Также известно, что клуб француза 10 дней не мог выйти с ним на связь, чтобы выяснить причины его опоздания на тренировочный сбор команды. В наказание за это Аль-Иттихад отстранил его от групповых занятий.

По информации окружения футболиста, причиной опоздания стал циклон, что помешало ему вылететь в ОАЭ вовремя.

В текущем сезоне Бензема провел 20 матчей за клуб в различных турнирах, забив 12 голов и сделав 5 ассистов.