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Бензема потребовал покинуть Аль-Иттихад

Новости футбола Сегодня, 08:18
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Бензема потребовал покинуть Аль-Иттихад Фото: twitter.com/Jaylenmabonga / автор неизвестен

Карим Бензема обратился к боссам Аль-Иттихада с просьбой дать разрешение покинуть клуб.

Как сообщает AFP, отход случится не на постоянной основе, а временно. Клуб предлагал ему перейти на правах аренды в другой клуб чемпионата Саудовской Аравии, но сам Бензема этот вариант откинул.

Как сообщается, обладатель Золотого мяча 2022 года почувствовал, что «не может выкладываться по максимуму в Аль-Иттихаде из-за давления». Окружение Бензема эту информацию AFP подтвердить отказалось.

Ранее сообщалось, что форвард может оказаться в Лионе, но финансовые условия Бензема вынудили клуб отказаться от этой сделки. Не увидим мы нападающего сборной Франции и в Манчестер Юнайтед, который так же передумал подписывать Карима.

Контракт Бензема с чемпионами Саудовской Аравии рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне легенда мадридского Реала отметился 12 голами и 5 ассистами в 20 матчах во всех турнирах.

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