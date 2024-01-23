Бензема потребовал покинуть Аль-Иттихад

Карим Бензема обратился к боссам Аль-Иттихада с просьбой дать разрешение покинуть клуб.

Как сообщает AFP, отход случится не на постоянной основе, а временно. Клуб предлагал ему перейти на правах аренды в другой клуб чемпионата Саудовской Аравии, но сам Бензема этот вариант откинул.

Как сообщается, обладатель Золотого мяча 2022 года почувствовал, что «не может выкладываться по максимуму в Аль-Иттихаде из-за давления». Окружение Бензема эту информацию AFP подтвердить отказалось.

Ранее сообщалось, что форвард может оказаться в Лионе, но финансовые условия Бензема вынудили клуб отказаться от этой сделки. Не увидим мы нападающего сборной Франции и в Манчестер Юнайтед, который так же передумал подписывать Карима.

Контракт Бензема с чемпионами Саудовской Аравии рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне легенда мадридского Реала отметился 12 голами и 5 ассистами в 20 матчах во всех турнирах.