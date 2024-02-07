Бавария может помешать Милану продлить контракт со своим лидером

Милан ныне пребывает в переговорном процессе по подписанию долгосрочного контракта со своим игроком, но этому может помешать Бавария.

По сообщению Tuttosport, «рекордмайстер» пытается перехватить у «россонери» вратаря Майка Меньяна, в котором мюнхенцы видят долгосрочную замену Мануэлю Нойеру.

Сообщается, что действующий чемпион Германии готов предолжить Милану 80 миллионов евро за Меньяна и считается, что этого будет достаточно, чтобы убедить клубных боссов отпустить вратаря.

Голкипер в нынешнем сезоне пропустил 35 голов в 27 матчах за Милан, но в девяти поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Бавария также может предложить самому Майку финансовые условия в районе десяти миллионов евро в год.

Действующее соглашение 28-летнего вратаря с Миланом рассчитано до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Ранее мы сообщали о том, то «россонери» рассматривают кандидатуру Тьяго Мотты на замену Стефано Пиоли.