В Милане и Ювентусе отреагировали на слухи про трудоустройство тренера Болоньи

Недавно пресса связывала главного тренера Болоньи Тьяго Мотту с трудоустройством в Милане и Ювентусе и вот как на этот интерес отреагировали представители клубов.

Как сообщаетCorrieredelloSport, «россонери» действительно рассматривают Мотту как замену Стефано Пиоли, о чем заявил директор клуба Джорджио Фурлани, хоть на «Сан-Сиро» так же размышляют о трудоустройстве Антонио Конте.

А вот спортивный директор Ювентуса Кристано Джунтоли в комментарии данному изданию сказал, что не хочет «дестабилизировать» обстановку в команде и, таким образом, проявлять неуважение к Массимилиано Аллегри, который связан контрактом с «зебрами» до 2025 года.

Минувшим летом Мотта имел предложение трудоустройства от Наполи, но сам 41-летний специалист не заинтересован в работе в Неаполе, даже если «партенопеийцы» подпишут Джошуа Зиркзее и Риккардо Калафиори.