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Баскетболист Денвера сохраняет лидерство за звание MVP

Новости баскетбола Сегодня, 15:52
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Баскетболист Денвера сохраняет лидерство за звание MVP Баскетболист Денвера сохраняет лидерство за звание MVP

Баскетболист Денвер Наггетс Никола Йокич лидирует в списке претендентов за звание MVP, сообщает NBA Central.

Центровой денверской команды продолжает сохранять лидерские позиции. На второй строчке игрок Оклахомы Шей Гилджес-Александер, а тройку лидеров замыкает баскетболист Милуоки Яннис Адетокумбо.

Рейтинг претендентов на звание MVP NBA:

  1. Никола Йокич (Денвер)
  2. Шей Гилджес-Александер (Оклахома)
  3. Яннис Адетокумбо (Милвоки)
  4. Лука Дончич (Даллас)
  5. Джейсон Тейтум (Бостон)
  6. Кавай Леонард (Клипперс),
  7. Домантас Сабонис (Сакраменто)
  8. Кевин Дюрент (Финикс)
  9. Донован Митчелл (Кливленд)
  10. Энтони Дэвис (Лейкерс)

Напомним, что Йокич - сербский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации Денвер Наггетс. На драфте НБА 2014 года был выбран под общим 41-м номером командой Денвер Наггетс.

Лидирует среди всех европейцев по количеству трипл-даблов в истории НБА и входит в топ-4 по этому показателю среди всех игроков. 5 раз участвовал в Матче всех звезд НБА с 2019 по 2023 год. Чемпион НБА и MVP финала 2023 года.

Национальная баскетбольная ассоциация представила площадку на Матч всех звезд. В своих соцсетях НБА представила короткое видео со светодиодной площадкой для проведения мероприятий в рамках Матча звезд лиги 2024 года.

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