Баскетболист Денвера сохраняет лидерство за звание MVP

Баскетболист Денвер Наггетс Никола Йокич лидирует в списке претендентов за звание MVP, сообщает NBA Central.

Центровой денверской команды продолжает сохранять лидерские позиции. На второй строчке игрок Оклахомы Шей Гилджес-Александер, а тройку лидеров замыкает баскетболист Милуоки Яннис Адетокумбо.

Рейтинг претендентов на звание MVP NBA:

Никола Йокич (Денвер) Шей Гилджес-Александер (Оклахома) Яннис Адетокумбо (Милвоки) Лука Дончич (Даллас) Джейсон Тейтум (Бостон) Кавай Леонард (Клипперс), Домантас Сабонис (Сакраменто) Кевин Дюрент (Финикс) Донован Митчелл (Кливленд) Энтони Дэвис (Лейкерс)

Напомним, что Йокич - сербский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации Денвер Наггетс. На драфте НБА 2014 года был выбран под общим 41-м номером командой Денвер Наггетс.

Лидирует среди всех европейцев по количеству трипл-даблов в истории НБА и входит в топ-4 по этому показателю среди всех игроков. 5 раз участвовал в Матче всех звезд НБА с 2019 по 2023 год. Чемпион НБА и MVP финала 2023 года.

Национальная баскетбольная ассоциация представила площадку на Матч всех звезд. В своих соцсетях НБА представила короткое видео со светодиодной площадкой для проведения мероприятий в рамках Матча звезд лиги 2024 года.