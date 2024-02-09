Баскетболист Денвера сохраняет лидерство за звание MVP
Баскетболист Денвер Наггетс Никола Йокич лидирует в списке претендентов за звание MVP, сообщает NBA Central.
Центровой денверской команды продолжает сохранять лидерские позиции. На второй строчке игрок Оклахомы Шей Гилджес-Александер, а тройку лидеров замыкает баскетболист Милуоки Яннис Адетокумбо.
Рейтинг претендентов на звание MVP NBA:
- Никола Йокич (Денвер)
- Шей Гилджес-Александер (Оклахома)
- Яннис Адетокумбо (Милвоки)
- Лука Дончич (Даллас)
- Джейсон Тейтум (Бостон)
- Кавай Леонард (Клипперс),
- Домантас Сабонис (Сакраменто)
- Кевин Дюрент (Финикс)
- Донован Митчелл (Кливленд)
- Энтони Дэвис (Лейкерс)
Напомним, что Йокич - сербский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации Денвер Наггетс. На драфте НБА 2014 года был выбран под общим 41-м номером командой Денвер Наггетс.
Лидирует среди всех европейцев по количеству трипл-даблов в истории НБА и входит в топ-4 по этому показателю среди всех игроков. 5 раз участвовал в Матче всех звезд НБА с 2019 по 2023 год. Чемпион НБА и MVP финала 2023 года.
Национальная баскетбольная ассоциация представила площадку на Матч всех звезд. В своих соцсетях НБА представила короткое видео со светодиодной площадкой для проведения мероприятий в рамках Матча звезд лиги 2024 года.