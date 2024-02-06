НБА продемонстрировала площадку Матча всех звезд
Национальная баскетбольная ассоциация представила площадку на Матч всех звезд.
В своих соцсетях НБА представила короткое видео со светодиодной площадкой для проведения мероприятий в рамках Матча звезд лиги 2024 года.
"Высокопроизводительный спортивный паркет с эффектом погружения призван улучшить впечатления болельщиков на арене и телезрителей благодаря интерактивным дисплеям", - говорится в заявлении ассоциации.
Во время каждого события визуальные эффекты, отображаемые на площадке, будут включать следующее:
- Изменения дизайна и цвета
- Повторы в прямом эфире и другой видеоконтент
- Статистика игры в реальном времени в реальном времени
- Анимация отслеживания игрока на основе местонахождения
- Интерактивные игры для болельщиков во время тайм-аутов во время тайм-аутов
- Захватывающая анимация после ключевых игр и моментов
Национальная баскетбольная ассоциация назвала тренера, который будет возглавлять команду Западной конференции на Матче всех звезд. Главой команды станет тренер Миннесоты Крис Финч. К слову, главный тренер Милвоки Док Риверс и его штаб будут тренировать команду Востока во время Матча всех звезд.
Напомним, что Матч всех звезд НБА состоится на выходных 17-18 февраля и пройдет в Индианаполисе.