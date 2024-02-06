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НБА продемонстрировала площадку Матча всех звезд

Новости баскетбола Сегодня, 11:19
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
НБА продемонстрировала площадку Матча всех звезд NBA

Национальная баскетбольная ассоциация представила площадку на Матч всех звезд.

В своих соцсетях НБА представила короткое видео со светодиодной площадкой для проведения мероприятий в рамках Матча звезд лиги 2024 года.

"Высокопроизводительный спортивный паркет с эффектом погружения призван улучшить впечатления болельщиков на арене и телезрителей благодаря интерактивным дисплеям", - говорится в заявлении ассоциации.

Во время каждого события визуальные эффекты, отображаемые на площадке, будут включать следующее:

  • Изменения дизайна и цвета
  • Повторы в прямом эфире и другой видеоконтент
  • Статистика игры в реальном времени в реальном времени
  • Анимация отслеживания игрока на основе местонахождения
  • Интерактивные игры для болельщиков во время тайм-аутов во время тайм-аутов
  • Захватывающая анимация после ключевых игр и моментов

Национальная баскетбольная ассоциация назвала тренера, который будет возглавлять команду Западной конференции на Матче всех звезд. Главой команды станет тренер Миннесоты Крис Финч. К слову, главный тренер Милвоки Док Риверс и его штаб будут тренировать команду Востока во время Матча всех звезд.

Напомним, что Матч всех звезд НБА состоится на выходных 17-18 февраля и пройдет в Индианаполисе.

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