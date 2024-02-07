Барселону ожидают кардинальные изменения состава летом. По информации издания Sport, перед спортивным директором Деку будет стоять задача значительно обновить состав после ухода Хави.

Ожидается, что до шести игроков могут покинуть команду. Маркос Алонсо и Серхи Роберто почти наверняка не продолжат выступать за блаугранас, поскольку летом у них истекают контракты с клубом.

Сообщается, что Рафинье, Рональду Араухо, Андреасу Кристенсену и Жюлю Кунде также могут указать “на выход”.

Что касается трансферов, Деку попытается подписать опорного полузащитника, левого вингера и левого защитника на подмену Алехандро Бальде. Также перед спортивным директором будет стоять задача сохранить в команде арендованных Жоау Канселу и Жоау Феликса.

Ранее поступала информация, что поиски нового главного тренера Барселоны вызвали разногласия в руководстве клуба.