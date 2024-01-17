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Барселоне предложили Моуринью в качестве тренера

Новости футбола Сегодня, 10:51
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Барселоне предложили Моуринью в качестве тренера Фото: https://twitter.com/Mercado_Ingles

Агент Жозе Моуринью Жорже Мендеш предложил Барселоне услуги своего клиента, сообщает El Nacional.

Как сообщают источники, пока к Хави Эрнандеся есть полное доверие, но все будет зависеть от его следующих результатов. Если Барселона не стабилизирует результаты, вылетит из Кубка или Лиги Чемпионов от Наполи, или выдаст серию поражений в Ла Лиге, то это может ускорить увольнение Хави. Лапорта и Деку работают над запасным вариантом развития событий.

Однако, как добавили, президент Барселоны Жоан Лапорта наложил вето на приглашение Жозе Моринью. Португалец знает каталонский клуб и смог бы навести порядок в раздевалке. Самой большой проблемой является то, что "особенный" работал в Реал Мадриде и часто скандалил с Барселоной.

Жоан Лапорта частично соглашается с Мендешом, но все равно наложил вето на назначение Моуринью. По его мнению, Жозе сделал слишком много плохого против каталонского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер Жироны Мичел следующим летом сменит Хави в Барселоне. Руководство Барселоны уже провело три встречи с 48-летним специалистом, на которых они существенно продвинулись в переговорах.

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