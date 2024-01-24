Барселона всё ещё сохраняет интерес к лидеру Манчестер Сити

Агент полузащитника Манчестер Сити Бернарду Силвы Жорже Мендеш рассказал об интересе к своему клиенту со стороны каталонской Барселоны.

Как сказал Мендеш в комментарииRecord, «блаугранас» не забыли о португальце, который летом считался идеальным трансфером для Хави.

Этим летом Бернарду сможет уйти за 50 миллионов евро, но Барселона сможет оформить этот трансфер в случае того, если летом удастся совершить несколько больших продаж.

Силва, которому в августе исполнится 30 лет, в августе 2023 гола продлил с Манчестер Сити контракт до лета 2026 года.Transfermarktоценивает его в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Силва провел 25 матчей за «горожан» в нынешнем сезоне, отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее мы сообщали о том, что Барселона пока что не будет прощаться с Робертом Левандовским и даст поляку возможность самому решить своё будущее.