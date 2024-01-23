Барселона не будет настаивать на трансфере Левандовского

Несмотря на не совсем удачные выступления в Барселоне, каталонский клуб не будет прощаться со своим форвардом.

Как сообщает изданиеSport, «блаугранас» летом дадут Роберту Левандовскому возможность самому решить своё будущее. В клубных офисах хотят, чтобы поляк остался в команде, но решение покинуть команду в Барселоне поймут.

Сообщается, что минувшим летом 35-летним форвардом интересовались клубы Саудовской Аравии, но сам Роберт заявил, что видит себя играющим на высочайшем уровне ещё несколько лет.

Его контракт с каталонским клубом истекает летом 2026 года и не исключено, что «блаугранас» могут начать переговоры по продолжению трудового соглашения.

В нынешнем сезоне поляк сыграл 27 матчей в сине-гранатовой футболке, отметился 12 голами и пятью ассистами.Transfermarktоценивает игрока в 20 миллионов евро.

Ранее Барселона отказалась продавать экс-клубу Роберта мюнхенской Баварии своего защитника Рональда Араухо.