Арсенал установил клубный рекорд после победы над Бернли

Арсенал разгромил Бернли в выездном матче 25-го тура АПЛ (5:0).

После этой победы лондонский коллектив установил клубный рекорд. Канониры выиграли пять стартовых матчей в календарном году в чемпионате Англии впервые в своей истории.

Очередные три очка Канонирам принесли голы Мартина Эдегора, Леондро Троссара, Кая Хаверца, также дубль оформил Букайо Сака.

Арсенал выиграл последние пять матчей в АПЛ с общей разницей мячей 21:3. Канониры набрали 55 баллов и поднялись на вторую строчку лиги.

21 февраля команда Микеля Артеты сыграет против Порту на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 24 февраля красно-белые примут Ньюкасл в чемпионате.