Арсенал установил клубный рекорд после победы над Бернли
Новости футбола Сегодня, 12:30
Арсенал установил клубный рекорд после победы над Бернли
Арсенал разгромил Бернли в выездном матче 25-го тура АПЛ (5:0).
После этой победы лондонский коллектив установил клубный рекорд. Канониры выиграли пять стартовых матчей в календарном году в чемпионате Англии впервые в своей истории.
Очередные три очка Канонирам принесли голы Мартина Эдегора, Леондро Троссара, Кая Хаверца, также дубль оформил Букайо Сака.
Арсенал выиграл последние пять матчей в АПЛ с общей разницей мячей 21:3. Канониры набрали 55 баллов и поднялись на вторую строчку лиги.
21 февраля команда Микеля Артеты сыграет против Порту на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 24 февраля красно-белые примут Ньюкасл в чемпионате.
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