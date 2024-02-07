Арсенал планирует оставить опытного полузащитника на следующий сезон

Тренерский штаб Арсенала доволен игрой опытного итальянского полузащитника Жоржиньо и хочет оставить его в команде на следующий сезон, сообщает Фабрицио Романо.

Действующий контракт Жоржиньо с Арсеналом истекает ближайшим летом, но у клуба есть опция автоматического продления на 1 год, которой он планирует воспользоваться.

Жоржиньо также все устраивает в Арсенале и он хотел бы остаться в клубе как минимум на еще один сезон.

32-летний центральный хавбек перешел в Арсенал зимой прошлого года из Челси. В 22 матчах этого сезона на его счету 1 гол и 1 ассист.