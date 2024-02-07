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Агент Энцо Фернандеса отреагировал на слухи о желании аргентинца покинуть Челси

Новости футбола Сегодня, 14:22
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Агент Энцо Фернандеса отреагировал на слухи о желании аргентинца покинуть Челси Агент Энцо Фернандеса отреагировал на слухи о желании аргентинца покинуть Челси

Агент полузащитника Челси Энцо Фернандеса, Уриэль Перес, отреагировал на слухи о желании своего подопечного сменить клуб.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист несчастлив в Лондоне и хочет сменить клуб, поскольку нынешнее положение Челси не соответствует его амбициям.

«Желание Энцо — остаться в Челси и выигрывать трофеи. Мы не обсуждали это ни с каким другим клубом, это неправда.

Конечно, ему бы хотелось увидеть Челси на другой позиции, но это то, что произойдет после тяжелой работы", - сказал агент футболиста.

После чемпионата мира-2022, где Фернандес был признан лучшим молодым футболистом турнира, Челси заплатил за него Бенфике 121 миллионов евро. Тем самым 23-летний аргентинец стал наиболее дорогим футболистом в истории лондонского клуба.

В текущем сезоне на счету хавбека 5 голов и 1 результативная передача в 28 матчах во всех турнирах.

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