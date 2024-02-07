Самый дорогой футболист в истории Челси думает про уходи из клуба

Чемпион мира-2022 и центральный полузащитник Челси Энцо Фернандес задумывается над тем, чтобы покинуть клуб ближайшим летом.

Как сообщает журналист The Times Джек Талбот, аргентинский футболист нещастен в Лондоне и хочет сменить клуб. Фернандес хочет играть в Лиге чемпионов, а Челси занимает лишь 11-е место в английской Премьер-лиге.

Известно, что агент Фернандеса уже связывается с различными клубами на предмет вероятного трансфера. Не исключен даже вариант с арендой.

После чемпионата мира-2022, где Энцо Фернандес был признан лучшим молодым футболистом турнира, Челси заплатил за него Бенфике 121 миллионов евро. Тем самым 23-летний аргентинец стал наиболее дорогим футболистом в истории клуба.

Контракт Энцо Фернандеса с Челси рассчитан до лета 2031 года.

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В текущем сезоне на счету Фернандеса 5 голов и 1 ассист в 28 матчах во всех турнирах.