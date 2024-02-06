Недавние новички Челси жалеют о своих контрактах

В недалеком прошлом Челси приобрел множество перспективных игроков, а также несколько опытных футболистов: Коул Палмер, Энцо Фернандес, Мойзес Кайседо, Михаил Мудрик, Кристофер Нкунку и Нони Мадуэке, но некоторые из них жалеют о своих контрактах с клубом.

По сообщениюTheAthletic, сожаления у них вызывают длительности контрактов, которые они подписали с клубом, ведь трудовые соглашения рассчитаны на семь-восемь лет.

Говорят, что на «Стэмфорд Бридж» царит «токсичная атмосфера», а видение амбициозных владельцев не разделяется теми, кто находится в раздевалке. Также утверждается, что совладельцы Тодд Боэли и Бехдад Эгбали находятся не в самых дружеских отношениях, хотя Челси поспешил опровергнуть эти разговоры.

Ранее мы сообщали о том, как финансовый фейр-плей может повлиять на возможное расставание лондонского клуба с тренерским штабом во главе с Маурисио Почеттино.