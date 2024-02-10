Штутгарт – Майнц прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.78 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

На 11 февраля в Бундеслиге запланировано две встречи, в том числе между собой сыграют Штутгарт – Майнц, прогноз на матч этих клубов составлен нашими экспертами.

Штутгарт

«Швабы» хорошо проводят текущий сезон, команда идет третьей в чемпионате, опережая Боруссию Дортмунд по дополнительным показателям, хотя есть игра в запасе. Положение перспективное, хотя удержаться в первом квартете будет сложно. В последнем туре Штутгарт обыграл в гостях Фрайбург со счетом 3:1, причем два мяча победители забили уже к 7-й минуте. На этой неделе команда вылетела из Кубка Германии, уступив в четвертьфинале Байеру на выезде – 2:3, решающий мяч был пропущен на 90-й минуте.

Майнц

Для Майнца сезон складывается неважно, команда занимает предпоследнюю строчку в Бундеслиге, опережая последний Дармштадт только по дополнительным показателям, при этом есть игра в запасе. Отставание от спасительной 15-й строчки составляет 9 очков, а до зоны переходных матчей всего три балла. Команда одержала всего одну победу в 20 встречах чемпионата, серия без поражений составляет 10 матчей. В последнем туре была домашняя ничья против Унион Берлин – 1:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Штутгарт одержал выездную победу со счетом 3:1, хет триком у гостей отметился Гирасси.

Команды в 4 из последних пяти встреч пробивали тотал больше 2,5 голов.

Штутграт выиграл 8 из 10 домашних встреч в этом сезоне Бундеслиги, также была одна ничья и одно поражение.

Майнц единственная ничья, которая не выигрывала в гостях, 6 ничьих и 4 поражения.

Штутгарт – Майнц Прогноз

Хозяева котируются явными фаворитами в этой паре, Штутгарт выше в турнирной таблице, лучше проводит сезон, а также играет дома, где играет уверенно. Майнцу очень важно цепляться за очки, учитывая позицию в чемпионате. Ожидаем футбола на встречных курсах, поэтому ставим на тотал больше 2,5 голов.

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