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Прогноз на матч ТС Гэлакси - Ричардс Бей 1 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
TS Galaxy - Ричардс Бэй прогноз
TS Galaxy
Премьер-лига ЮАР 01 окт 2023, 09:30 TS Galaxy - Ричардс Бэй
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- : -
Южно-Африканская Республика,
Ричардс Бэй
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.65
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1 октября в матче 8-го тура чемпионата Южноафриканской республики сыграют ТС Гэлакси и Ричардс Бей.

ТС Гэлакси

Эта команда проводит очень ровное начало сезона, хотя результаты оставляют желать лучшего. После шести туров в активе ТС Гэлакси имеет в своем активе восемь баллов. Сейчас ТС Гэлакси идет на девятом месте в турнирной таблице.

Примечательно то, что в шести играх команда умудрилась забить лишь два мяча. Но интересен еще и тот факт, что пропущено также очень мало - лишь два.

В целом, болельщикам может и нравится тот факт, что команда играет стабильно, но пока она не выглядит как претендент на место в верхней части турнирной таблицы. Скорее – ТС Гэлакси типичный середняк первенства.

Ричардс Бей

Дела этой команды идут еще хуже и после семи сыгранных матчей она находится в зоне вылета. В активе Ричардс Бей лишь одна победа, два ничейных результата и четыре поражения.

В семи турах Ричардс Бей записал на свой счет четыре гола при восьми пропущенных. При этом от зоны спасения команда отстает лишь на два балла, что оставляет надежды на то, что Ричардс Бей сможет сохранить прописку в элите южноафриканского футбола по итогам текущего сезона.

Прогноз на матч

Ричардс Бей считается аутсайдером данного противостояния и букмекеры это подтверждают. На победу хозяев поля установлена котировка в районе 2,0, в то время как на победу гостей можно поставить с коэффициентом 4,3.

В таком матче выглядит самой реальной ставка на тотал. Мне кажется, что команды не порадуют обилием забитых голов и буду ставить на тотал меньше 2.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.65
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