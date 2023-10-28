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Прогноз на матч ПСВ — Аякс 29 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
ПСВ Эйндховен - Аякс прогноз
ПСВ Эйндховен ПСВ Эйндховен
Эредивизи Нидерланды 29 окт 2023, 09:30 ПСВ Эйндховен - Аякс
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- : -
Нидерланды, Eindhoven, Philips Stadion
Аякс Аякс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.8
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В матче десятого тура чемпионата Нидерландов состоится знаковое событие. В очном противостоянии сойдутся гранды местного футбола ПСВ и «Аякс». Матч пройдет на стадионе «Филипс» 29 октября.

ПСВ

На данный момент это одна из самых сильных команд чемпионата с самым звездным и сильным составом. В этом сезоне они пока не потеряли очков и занимают заслуженное первое место в турнирной таблице.

В девяти играх на старте чемпионата ПСВ проявляет яркую атакующую игру и имеет надежную оборону, пропустив меньше всех в лиге.

В последнем матче команда из Эйндховена сыграла вничью 1:1 с "Лансом" на выезде, а встреча проходила в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Аякс

Провал команды из Амстердама стал главной сенсацией в европейском футболе, если не смотреть на провал Лиона во Франции.

Еще до начала сезона Аякс провел грандиозную перестройку в этом году, распродав большую часть своего состава и сменив руководство. Однако эти изменения усугубили кризис в команде, которая показывает слабые результаты во всех турнирах и уже давно не побеждает.

Перед битвой с лидером Аякс идет на предпоследнем месте, а в последнем матче они проиграли "Брайтону" со счетом 2:0. Встреча проходила в рамках группового этапа Лиги Европы.

Статистика матча и прогноз

В прошлом матче между этими командами ПСВ одержал победу со счетом 2:1. “Аякс” вышел на ужасную серию из девяти матчей без побед, в то время как ПСВ в своих пяти последних играх трижды одержал победу.

Нет сомнений, что в этой игре должен побежать ПСВ с их сильным составом и хорошей формой, а также преимуществом домашнего поля.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.8
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