Прогноз на матч ПСВ — Аякс 29 октября 2023 года
В матче десятого тура чемпионата Нидерландов состоится знаковое событие. В очном противостоянии сойдутся гранды местного футбола ПСВ и «Аякс». Матч пройдет на стадионе «Филипс» 29 октября.
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ПСВ
На данный момент это одна из самых сильных команд чемпионата с самым звездным и сильным составом. В этом сезоне они пока не потеряли очков и занимают заслуженное первое место в турнирной таблице.
В девяти играх на старте чемпионата ПСВ проявляет яркую атакующую игру и имеет надежную оборону, пропустив меньше всех в лиге.
В последнем матче команда из Эйндховена сыграла вничью 1:1 с "Лансом" на выезде, а встреча проходила в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Аякс
Провал команды из Амстердама стал главной сенсацией в европейском футболе, если не смотреть на провал Лиона во Франции.
Еще до начала сезона Аякс провел грандиозную перестройку в этом году, распродав большую часть своего состава и сменив руководство. Однако эти изменения усугубили кризис в команде, которая показывает слабые результаты во всех турнирах и уже давно не побеждает.
Перед битвой с лидером Аякс идет на предпоследнем месте, а в последнем матче они проиграли "Брайтону" со счетом 2:0. Встреча проходила в рамках группового этапа Лиги Европы.
Статистика матча и прогноз
В прошлом матче между этими командами ПСВ одержал победу со счетом 2:1. “Аякс” вышел на ужасную серию из девяти матчей без побед, в то время как ПСВ в своих пяти последних играх трижды одержал победу.
Нет сомнений, что в этой игре должен побежать ПСВ с их сильным составом и хорошей формой, а также преимуществом домашнего поля.
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