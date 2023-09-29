Прогноз на матч Кейптаун Сити - Кейптаун Сперс 30 сентября 2023 года
30 сентября в матче восьмого тура чемпионата Южноафриканской республики состоится встреча Кейптаун Сити и Кейптаун Сперс. В этом противостоянии сойдутся одни из главных неудачников нового сезона.
Кейптаун Сити
После семи туров национального первенства команда набрала семь баллов. На счету Кейптаун Сити две победы и одна ничья, остальные встречи коллектив проиграл.
Сейчас Кейптаун Сити идет на 13-й строчке турнирной таблицы и всего на два очка опережает зону вылета. Если команда хочет обезопасить себя еще больше, то в следующем туре им обязательно нужно побеждать одного из главных конкурентов на вылет.
Кейптаун Сперс
На сегодняшний день это самая слабая команда нового сезона. В шести сыгранных матчах они не добыли ни одной победы и даже ни разу не сыграли вничью. Все игры они проиграли и зачастую в проигранных встречах у них даже не было шансов зацепиться за очки.
Перед седьмым туром на счету команды всего три забитых мяча при 12 пропущенных и пока они считаются главными кандидатами на вылет во второй по силе дивизион.
Статистика и прогноз на матч
Между собой команды сыграли 14 матчей и в очных противостояниях преимущество на стороне Кейптаун Сити, который обыгрывал соперника в семи случаях. На счету Кейптаун Сперс всего четыре победы.
Букмекеры уверены в том, что хозяева поля сильнее и будут ближе к победе. На успех Кейптаун Сити можно поставить с коэффициентом 1,65. Я прислушаюсь к мнению букмекеров и поставлю именно на этот исход.
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