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Прогноз на матч Кейптаун Сити - Кейптаун Сперс 30 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Кейп Таун Сити - Кейптаун Сперс прогноз
Кейп Таун Сити
Премьер-лига ЮАР 30 сен 2023, 09:00 Кейп Таун Сити - Кейптаун Сперс
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Южно-Африканская Республика,
Кейптаун Сперс Кейптаун Сперс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Кейп Таун Сити
Коэф.: 1.65
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30 сентября в матче восьмого тура чемпионата Южноафриканской республики состоится встреча Кейптаун Сити и Кейптаун Сперс. В этом противостоянии сойдутся одни из главных неудачников нового сезона.

Кейптаун Сити

После семи туров национального первенства команда набрала семь баллов. На счету Кейптаун Сити две победы и одна ничья, остальные встречи коллектив проиграл.

Сейчас Кейптаун Сити идет на 13-й строчке турнирной таблицы и всего на два очка опережает зону вылета. Если команда хочет обезопасить себя еще больше, то в следующем туре им обязательно нужно побеждать одного из главных конкурентов на вылет.

Кейптаун Сперс

На сегодняшний день это самая слабая команда нового сезона. В шести сыгранных матчах они не добыли ни одной победы и даже ни разу не сыграли вничью. Все игры они проиграли и зачастую в проигранных встречах у них даже не было шансов зацепиться за очки.

Перед седьмым туром на счету команды всего три забитых мяча при 12 пропущенных и пока они считаются главными кандидатами на вылет во второй по силе дивизион.

Статистика и прогноз на матч

Между собой команды сыграли 14 матчей и в очных противостояниях преимущество на стороне Кейптаун Сити, который обыгрывал соперника в семи случаях. На счету Кейптаун Сперс всего четыре победы.

Букмекеры уверены в том, что хозяева поля сильнее и будут ближе к победе. На успех Кейптаун Сити можно поставить с коэффициентом 1,65. Я прислушаюсь к мнению букмекеров и поставлю именно на этот исход.

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Прогноз на матч Победа Кейп Таун Сити
Коэф.: 1.65
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