Лихтенштейн

Команда "успешно" опровергает все дипломатичные разговоры о том, что в Европе постепенно уменьшается разница в классе между грандами и аутсайдерами. Это может быть верно по отношению к Исландии, максимум Люксембургу с Фарерами. А "красно-синие" и дальше оспаривают разве что статус самого слабого в упорной борьбе с другим карликом, Сан-Марино. Достаточно сказать, что в последний раз за ничью получалось зацепиться в 2021-м - армяне опозорились, сыграв 1-1. В прошлом году представители Великого герцогства проигрывали даже Кабо-Верде, Андорре, Молдове и Гибралтару. Сейчас квалификация началась привычно: 0-4 в Португалии, 0-7 дома с Исландией. Зато летом подопечные Рене Паурича продержались почти час в Люксембурге, после чего пропустили только 1 гол со Словакией.

Статистика личных встреч

В 1999-м году стороны сыграли впервые - и Лихтенштейн выстоял в товарищеском поединке на нулевую ничью. Но потом все 7 матчей выигрывали боснийцы.

Прогноз

Букмекеры ждут, конечно же, погрома гостей. Но с учетом того, как стойко те защищались в июне, можно подумать о ставке на "тотал меньше 4,5 голов" (коэффициент - 1,74).