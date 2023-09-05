Прогноз на матч Босния - Лихтенштейн 8 сентября 2023 года
8 сентября на "Билино Поле" (Зеница) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором Босния встретится с Лихтенштейном. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.
Босния
Сборная котируется достаточно высоко в таком футбольном формате. Но только однажды получилось пробиться на финальный турнир - чемпионат мира в 2014-м году. В остальных циклах отбора, несмотря на наличие полноценных звезд во главе с Джеко и Пьяничем, "золотые лилии" уступали. Они парадоксально невезучи в плей-офф, четырежды проиграв именно в матчах на вылет! Разве что в Лиге Наций получается, там дважды брали 1-е место в своей группе в дивизионе В. Но в традиционной квалификации, уже под руководством Мехо Кодро, некогда известного футболиста, боснийцы снова проявляют себя слабо. После оптимистичного начала в виде разгромных 3-0 с Исландией на своем поле было проиграно все 3 следующих поединка, еще и "сухо". Португалия и вовсе разбила соперника 3-0, Словакия и даже Люксембург забили по паре безответных мячей.
Лихтенштейн
Команда "успешно" опровергает все дипломатичные разговоры о том, что в Европе постепенно уменьшается разница в классе между грандами и аутсайдерами. Это может быть верно по отношению к Исландии, максимум Люксембургу с Фарерами. А "красно-синие" и дальше оспаривают разве что статус самого слабого в упорной борьбе с другим карликом, Сан-Марино. Достаточно сказать, что в последний раз за ничью получалось зацепиться в 2021-м - армяне опозорились, сыграв 1-1. В прошлом году представители Великого герцогства проигрывали даже Кабо-Верде, Андорре, Молдове и Гибралтару. Сейчас квалификация началась привычно: 0-4 в Португалии, 0-7 дома с Исландией. Зато летом подопечные Рене Паурича продержались почти час в Люксембурге, после чего пропустили только 1 гол со Словакией.
Статистика личных встреч
В 1999-м году стороны сыграли впервые - и Лихтенштейн выстоял в товарищеском поединке на нулевую ничью. Но потом все 7 матчей выигрывали боснийцы.
Прогноз
Букмекеры ждут, конечно же, погрома гостей. Но с учетом того, как стойко те защищались в июне, можно подумать о ставке на "тотал меньше 4,5 голов" (коэффициент - 1,74).
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