Ливерпуль – Челси прогноз и ставки на матч 31 января 2024

Прогноз на матч Победа Ливерпуль Коэф.: 1.56 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 22-м туре английской Премьер-лиги Ливерпуль на Энфилде сыграет против Челси. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Ливерпуль

Ливерпуль ждет глобальная перестройка. Юрген Клопп официально уходит после завершения этого сезона, и даже Вирджил ван Дейк заявил, что не знает, будет ли в команде на следующий сезон. Однако все это будет уже летом с новым тренером, а пока что Ливерпуль – лидер АПЛ, который в предыдущем туре разгромил на выезде Борнмут 4:0. Успешен Ливерпуль и в кубковых соревнованиях. В Кубке лиги команда Клоппа вышла в финал, где их ждет матч как раз против Челси, а в 1/16 финала Кубка Англии мерсисайдцы легко справились с Норвичем 5:2. И это все без Мохамеда Салаха, который получил травму в сборной Египта.

Челси

Команда Маурисио Почеттино наконец-то начала давать тот результат, которого от нее ждали с самого начала. Челси не только вышел в финал Кубка лиги, но и выиграл три подряд матча Премьер-лиги. В последних 5 играх Челси набрал 12 очков и поднялся на девятое место. В Кубке Англии команда Почеттино сохраняет шансы на выход в 1/8 финала – 0:0 против Астон Виллы в первом матче.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последние 7 матчей между этими командами заканчивались ничьей в основное время: 5 в АПЛ и финалы Кубка лиги и Кубка Англии.

Всего Ливерпуль и Челси сыграли друг с другом 155 матчей. Статистика по победам 69:48 в пользу Ливерпуля.

В стартовой игре сезона команды сыграли на Стэмфорд Бридж 1:1.

Прогноз на матч Ливерпуль – Челси

Челси хорошо играет в этом сезоне против топ-соперников, но Ливерпуль находится в слишком хорошей форме. Ставим на победу мерсисайдцев в данной игре.

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