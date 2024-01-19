Лечче — Ювентус прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года
В рамках 21-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Лечче и Ювентусом. Встреча пройдет на Стадио Виа дель Маре в воскресенье, 21 января. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.
Лечче
После замечательных результатов на старте текущего сезона Лечче со временем потерял уверенность и стал реже добиваться положительных результатов.
Набранных очков в стартовых турах пока хватает, чтобы держаться на плаву. На данный момент команда расположилась на 13-й позиции и имеет в своем активе аж девять ничейных матчей. Можно отметить неплохую игру в обороне, что подтверждают 26 пропущенных мячей.
Ювентус
Ювентус остается единственной командой в Серии А, которая пытается навязать борьбу Интеру. Сейчас между командами всего два очка и интрига остается живой. На третьей позиции расположился Милан, от которого туринцы оторвались уже на семь баллов, а от четвертого места — на 15.
Подопечные Аллегри играют зачастую в прагматичный футбол и не отмечаются особой результативностью. А вот у своих ворот Юве привычно стабилен: меньше пропустил только вышеупомянутый Интер.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Лечче не побеждает уже четыре игры подряд и забил за это время всего один гол.
- Ювентус идет на серии из шести побед кряду, а не проигрывает уже 17 матчей.
- Лечче не побеждал Ювентус с 2011-го года.
Прогноз на матч Лечче - Ювентус
«Старая сеньйора» в отличной форме и в статусе фаворита подходит к очередному матчу. Ставить буду на победу Ювентуса.
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