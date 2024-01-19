EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Лечче — Ювентус прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Лечче — Ювентус прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Лечче - Ювентус прогноз
Лечче Лечче
Серия А Италия 21 янв 2024, 14:45 Лечче - Ювентус
-
- : -
Италия, Lecce, Стадио Виа дель Маре
Ювентус Ювентус
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ювентус
Коэф.: 1.71
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

В рамках 21-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Лечче и Ювентусом. Встреча пройдет на Стадио Виа дель Маре в воскресенье, 21 января. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Лечче

После замечательных результатов на старте текущего сезона Лечче со временем потерял уверенность и стал реже добиваться положительных результатов.

Набранных очков в стартовых турах пока хватает, чтобы держаться на плаву. На данный момент команда расположилась на 13-й позиции и имеет в своем активе аж девять ничейных матчей. Можно отметить неплохую игру в обороне, что подтверждают 26 пропущенных мячей.

Ювентус

Ювентус остается единственной командой в Серии А, которая пытается навязать борьбу Интеру. Сейчас между командами всего два очка и интрига остается живой. На третьей позиции расположился Милан, от которого туринцы оторвались уже на семь баллов, а от четвертого места — на 15.

Подопечные Аллегри играют зачастую в прагматичный футбол и не отмечаются особой результативностью. А вот у своих ворот Юве привычно стабилен: меньше пропустил только вышеупомянутый Интер.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Лечче не побеждает уже четыре игры подряд и забил за это время всего один гол.
  • Ювентус идет на серии из шести побед кряду, а не проигрывает уже 17 матчей.
  • Лечче не побеждал Ювентус с 2011-го года.

Прогноз на матч Лечче - Ювентус

«Старая сеньйора» в отличной форме и в статусе фаворита подходит к очередному матчу. Ставить буду на победу Ювентуса.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Ювентус
Коэф.: 1.71
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Сампдория - Парма прогноз Серия B Италия Сегодня, 14:30 Сампдория – Парма прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Сампдория Коэф.: 1.79 Парма Рекомендуем 22Bet
Бергац - Лион прогноз Кубок Франции Сегодня, 14:45 Бержерак Перигор– Лион прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Бергац Коэф.: 1.55 Лион Сделать ставку 1xBet
Иордания - Южная Корея прогноз Кубок Азии 20 янв 2024, 06:30 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Иордания Коэф.: 1.6 Южная Корея Сделать ставку MelBet
Райо Вальекано - Лас-Пальмас прогноз Ла Лига Испания 20 янв 2024, 08:00 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Райо Вальекано Коэф.: 1.63 Лас-Пальмас Рекомендуем 1xBet
Алжир - Буркина-Фасо прогноз Кубок африканских наций 20 янв 2024, 09:00 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Алжир Коэф.: 1.72 Буркина-Фасо Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:52 Первая сенсация на Кубке Азии. Главный фаворит турнира потерпел поражения Новости футбола Сегодня, 08:40 Тоттенхэм включился в гонитву за молодым норвежцем Новости футбола Сегодня, 08:23 Клубы из европейских топ-лиг борются за польского вундеркинда Новости тенниса Сегодня, 08:17 Пятая ракетка мира уверенно прошел в 1/8 финала Australian Open Новости футбола Сегодня, 07:43 Ньюкасл отреагировал на интерес к своему лидеру со стороны топ-клуба Новости футбола Сегодня, 07:33 Шахтер купил бразильца и объявил о его трансфере с помощью сцены из "Один дома" Новости футбола Сегодня, 07:26 Экс-вингер ПСЖ определился со своим будущим клубом Новости футбола Сегодня, 07:08 Не долго был без работы. Моуринью договорился с новым клубом Новости футбола Сегодня, 06:40 Аль-Наср хочет избавиться от африканской звезды Новости тенниса Сегодня, 06:03 Джокович в трех сетах пробился в 1/8 финала Australian Open
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Сампдория – Парма прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол Сегодня Бержерак Перигор– Лион прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года