Лечче — Ювентус прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Ювентус Коэф.: 1.71 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 21-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Лечче и Ювентусом. Встреча пройдет на Стадио Виа дель Маре в воскресенье, 21 января. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Лечче

После замечательных результатов на старте текущего сезона Лечче со временем потерял уверенность и стал реже добиваться положительных результатов.

Набранных очков в стартовых турах пока хватает, чтобы держаться на плаву. На данный момент команда расположилась на 13-й позиции и имеет в своем активе аж девять ничейных матчей. Можно отметить неплохую игру в обороне, что подтверждают 26 пропущенных мячей.

Ювентус

Ювентус остается единственной командой в Серии А, которая пытается навязать борьбу Интеру. Сейчас между командами всего два очка и интрига остается живой. На третьей позиции расположился Милан, от которого туринцы оторвались уже на семь баллов, а от четвертого места — на 15.

Подопечные Аллегри играют зачастую в прагматичный футбол и не отмечаются особой результативностью. А вот у своих ворот Юве привычно стабилен: меньше пропустил только вышеупомянутый Интер.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лечче не побеждает уже четыре игры подряд и забил за это время всего один гол.

Ювентус идет на серии из шести побед кряду, а не проигрывает уже 17 матчей.

Лечче не побеждал Ювентус с 2011-го года.

Прогноз на матч Лечче - Ювентус

«Старая сеньйора» в отличной форме и в статусе фаворита подходит к очередному матчу. Ставить буду на победу Ювентуса.

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