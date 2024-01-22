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Звездный ужин. Лео Месси встретился на ужин с Софией Вергарой

Новости футбола Сегодня, 10:32
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Звездный ужин. Лео Месси встретился на ужин с Софией Вергарой Фото: https://www.instagram.com/sofiavergara/

Звезда Нетфликс София Вергаро провела ужин с Лионелем Месси и другими звездными игроками Интер Майами.

На своей странице в Инстаграм, актриса опубликовала фотографию с аргентинцем Лионелем Месси, защитником Жорди Альбой, полузащитником Серхи Бускетсом и нападающим Луисом Суарезом. Кроме этого, там была жена Месси Антонелла Рокуццо.

Многие команды потихоньку возвращаются после рождественских каникул. Не стал исключением и Интер Майами, который начинает подготовку к предстоящему сезону МЛС. Таким образом тренировка Интер Майами, по игрокам, находящимся на поле, становится похожей на тренировку Барселоны, образца периода 2014-2020 годов.

Новый сезон в МЛС стартует 22 февраля, и открывать его будет как раз Интер Майами. Команда с экс-игроками Барселоны примет в гостях Реал, хоть и не мадридский, а Солт Лейк.

София Вергара - колумбийская и американская актриса и модель. Вергара исполнила главную женскую роль в сериале "Американская семейка", за которую четыре раза номинировалась на премию "Золотой глобус" и прайм-тайм премию "Эмми", семь раз - на премию Гильдии киноактеров США. В 2014 году, по версии журнала Forbes, она занимала 32-е место среди самых влиятельных женщин планеты в сфере моды.

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