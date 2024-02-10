Значительная потеря для Реал Мадрида перед важным матчем с Жироной

Сегодня состоится центральный матч 24-го тура, а возможно и всей второй половины сезона, Испанской Ла Лиги, в котором Реал Мадрид на своем поле примет в гостях сенсацию нынешнего сезона – Жирону.

Но в преддверии матча стало известно, что Карло Анчелотти будет иметь значительные затруднения при выборе состава для решающего поединка.

Точно известно, что «Лос Бланкос» не сможет помочь капитан команды Начо Фернандес, так как на той неделе он получил травму, но теперь стало известно, что еще один центральный защитник команды – Антонио Рюдигер, все еще восстанавливался после травмы бедра, из-за которой он пропустил мадридское дерби на прошлых выходных.

Состояние немецкого игрока улучшилось в последние дни и ожидалось, что он будет готов к встрече с Жироной, но это не так. Реал Мадрид подтвердил, что Антонио Рюдигер все еще травмирован, что фактически исключает его от участия в сегодняшнем матче.

Parte médico de Rüdiger.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 10, 2024

Это означает, что «Лос Блнкос» придется использовать Орельяна Чуамени и Дани Карвахаля в качестве центральных защитников против команды Мичела. Решение клуба не подписывать центрального защитника во время январского трансферного окна вполне может обернуться против них.