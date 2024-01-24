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Жирона неожиданно проиграла Мальорке и покинула Кубок Испании

Новости футбола Сегодня, 15:33
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Жирона разгромно проиграла Мальорке и покинула Кубок Испании Жирона разгромно проиграла Мальорке и покинула Кубок Испании

Мальорка принимала Жирону в четвертьфинале Кубка Короля.

Сенсационная Жирона считалась явным фаворитом противостояния, но у хозяев поля нашлись свои аргументы на этот счет.

Первая половина игры стала настоящим шоком для гостей. Мальорка забила в ворота каталонской команды три безответных гола в первом тайме. В период с 21 по 35 минуты в воротах Хуана Карлоса расписались Кайл Ларин и дважды Абдон Пратс. Форвард красно-черных вначале забил с игры, а затем реализовал пенальти.

Команда Митчела вернулась в игру только после экватора второго тайма. На 68-й минуте Антонио Раильо оставил Мальорку в меньшинстве. Сначала защитник нарушил правила в своей штрафной площадке, за что получил желтую карточку. Затем слишком бурно отреагировал на решение арбитра, за что увидел перед собой сразу же и второй “горчичник”.

11-метровый удар реализовал Кристиан Стуани, возродив интригу в матче. Жирона не сдавалась: в компенсированное время Савио сократил отставание в счете до минимума. Но на большее гостям уже не хватило времени.

Матчи полуфинальной стадии Кубка Испании пройдут 7 и 28 февраля, а жеребьевка состоится 26 января.

Кубок Испании, четвертьфинал
Мальорка - Жирона - 3:2
Голы: Ларин, 21, Пратс, 28, 35 - Стуани, 68, с пенальти, Савио, 90+6
Удаление: Раильо, 68

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