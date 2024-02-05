Защитник Манчестер Юнайтед получил травму и пропустит несколько недель

Защитник Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинез пропустит около восьми недель из-за травмы, сообщили на сайте клуба.

Как сообщили "красные дьяволы", в аргентинского футболиста получил травму медиальной коллатеральной связки колена. Мартинез покинул поле на 71-й минуте нашей победы 3:0 над Вест Хэмом на Олд Траффорд в воскресенье, 4 февраля.

Подопечные тен Хага сегодня провели хороший матч и сумели добиться важнейшей победы. Главными кузнецами успеха выступили Расмус Хойлунд, который праздновал в этот день свое 21-летие, и Алехандро Гарначо, на счету которого дубль.

Благодаря этой победе "красные дьяволы" поменялись местами с побежденным соперником в турнирной таблице и теперь занимают шестую строчку.

Напомним, что 17 июля 2022 года Манчестер Юнайтед объявил о соглашении о переходе Мартинеса. 27 июля 2022 года игрок подписал с английским клубом контракт до 2027 года с опцией продления еще на один год. Сумма трансфера составила 48,3 млн фунтов, но может вырасти до 56,7 млн фунтов в случае достижения определенных условий.