Защитник Арсенала не покинет команду в зимнее трансферное окно

Агент защитника лондонского Арсенала Якуба Кивьора Павел Жимончик прокомментировал информацию СМИ о том, что его клиент может покинуть стан «канониров» в зимнее трансферное окно.

Как сообщил Жимончик в эфиреYouTube-каналаKanałSportowy, трансфер поляка зимой исключён:

«Якуб – игрок Арсенала. Нет никаких сигналов, что клуб хочет его избавиться и не думаю, что в зимнее трансферное окно что-то случиться».

Ранее сообщалось, что Кивьор попал на радар Милана, а игроком так же интересовался Наполи.

23-летний поляк присоединился к Арсеналу зимой 2023 года из итальянской Специи за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне левый защитник провёл 16 матчей за «канониров» во всех турнирах, в половине из них он вышел во стартовом составе Арсенала, результативными действиями не отметился.

Transfernarktоценивает его в 25 миллионов евро.