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Ювентус лишился лучшего бомбардира из-за травмы

Новости футбола Сегодня, 09:05
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Ювентус лишился лучшего бомбардира из-за травмы Ювентус лишился лучшего бомбардира из-за травмы

Нападающий Ювентуса Душан Влахович получил повреждение. Форвард испытывает мышечные проблемы, из-за которых он не тренировался несколько последних дней.

Старой синьоре придется обойтись без своего лучшего бомбардира, как минимум в предстоящем матче чемпионата с Удинезе. Сербский форвард не успевает восстановиться к поединку, который состоится в понедельник, 12 февраля.

Влахович находится в прекрасной форме. Серб забил семь голов в последних семи матчах чемпионата Италии. В январе нападающий признавался лучшим игроком в Серии А. Всего в текущем сезоне форвард забил 12 голов и отдал две голевые передачи в 21 матче чемпионата.

24-летний Влахович выступает в Ювентусе с 2022 года. Старая синьора заплатила Фиорентине за игрока 84 миллиона евро.

Команда Массимилиано Аллегри занимает второе место в Серии А, отставая от Интера на четыре очка и сыграв на один матч больше.

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