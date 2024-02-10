Ювентус лишился лучшего бомбардира из-за травмы

Нападающий Ювентуса Душан Влахович получил повреждение. Форвард испытывает мышечные проблемы, из-за которых он не тренировался несколько последних дней.

Старой синьоре придется обойтись без своего лучшего бомбардира, как минимум в предстоящем матче чемпионата с Удинезе. Сербский форвард не успевает восстановиться к поединку, который состоится в понедельник, 12 февраля.

Влахович находится в прекрасной форме. Серб забил семь голов в последних семи матчах чемпионата Италии. В январе нападающий признавался лучшим игроком в Серии А. Всего в текущем сезоне форвард забил 12 голов и отдал две голевые передачи в 21 матче чемпионата.

24-летний Влахович выступает в Ювентусе с 2022 года. Старая синьора заплатила Фиорентине за игрока 84 миллиона евро.

Команда Массимилиано Аллегри занимает второе место в Серии А, отставая от Интера на четыре очка и сыграв на один матч больше.