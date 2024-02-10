Все нейтральные болельщики поддерживают Байер. Тухель высказался о соперничестве с Леверкузеном

Главный тренер Баварии Томас Тухель поделился своими мыслями о предстоящем матче 21-го тура Бундеслиги против Байера, который состоится 10 февраля.

«30 команд пытались победить их, но ни одной не удалось это сделать. Эта серия экстраординарная, но у нас всего на два очка меньше.

Вот почему нам не нужно прятаться. Сезон только начинается, но кажется, что это удивительная игра, в которой мы должны выложить свои карты. Это отличная возможность для нас. Мы едем в Леверкузен за победой.

Мы играем против многих нейтральных болельщиков, которые хотят, чтобы Байер выиграл титул. Но мы играем за наши ожидания и титул. Хаби Алонсо является фундаментом этого клуба и хорошо спланировал свой состав.

Это достойно огромной похвалы, но мы все равно не изменим наш подход», – сказал Тухель.