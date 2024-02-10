Возвращение Холанда. Видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Эвертон — 2:0

В поединке 24-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле встречался с Эвертоном. Команды подошли к этому матчу в разной игровой форме: Сити имел на своем счету девять побед кряду, а Эвертон наоборот не мог победить на протяжении шести матчей в рамках Премьер-лиги.

С самого начала матча было понятно, что только чудо поможет «ирискам» взять хотя бы одно очко. Подопечные Гвардиолы привычно много атаковали, хоть и не создали огромного количества голевых моментов.

Героем поединка стал норвежский бомбардир «горожан» Эрлинг Холанд. Нападающий оформил дубль в заключительной четверти матча и принес своей команде три очка. Интересно, что до этого Холанд забивал еще в конце ноября.

Манчестер Сити - Эвертон - 2:0

Голы: Холанд, 71, 85