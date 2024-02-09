Вингер Арсенала поедет в аренду на Родину

20-летний вингер Арсенала Маркиньос, который перебрался на «Эмирейтс» летом 2022 года, уже год скитается по арендах и, скорей всего, так будет впредь.

По сообщению Фабрицио Романо, бразилец после аренд в Норвич и Нант поедет в аренду к себе домой, во Флуминенсе. Строк аренды инсайдер не раскрыл.

После переезда в Арсенал в стане «канониров» 20-летний вингер сыграл за команду только в шести матчах, в которых забил гол и отдал ассист. Всё сложно с игровой практикой у Маркиньоса было и в арендах.

За 2023 год бразилец сыграл только в 18 матчах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Transfermarkt оценивает 20-летнего бразильского вингера в семь миллионов евро, а его контракт с Арсеналом действителен до 30 июля 2027 года.