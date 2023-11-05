ВИДЕО. Джессика Пегула стала первой финалисткой WTA Finals в Канкуне

Сегодня ночью состоялся первый полуфинальный поединок Итогового турнираWTAв Канкуне. На корте встретились две представительницы США – Джессика Пегула и Кори Гофф.

Матч между теннисистками длился всего один час и пять минут. Уверенную победу в поединке одержала пятая ракетка мира Джессика Пегула выиграв оба сета у соперницы, третей ракетки мира (6:2, 6:1).

Это была пятая очная встреча этих американок, Пегула оформила для себя четвертую победу.

В финале Итогового турнира WTA 2023 Джессика сыграет против победительницы поединка между Ариной Соболенко и Игой Свентек. Для американки это будет первый финал на таких соревнованиях.

Пегула держит победную серию на Итоговом турнире, для нее это уже четвертая победа кряду. В группе «Бакалар» Джесси выиграла все три поединка.

Также стоит отметить, что доWTAFinalsПегула взяла трофей в Сеуле. Сейчас винстрик американки составляет девять матчей.

Стоит отметить, что второй полуфинальный поединок между Ариной Соболенко и Игой Свентек был перенесен из-за дождя.