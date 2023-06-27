В Украине выбрали лучшего арбитра сезона

Представители клубов украинской Премьер-лиги определили лучшего арбитра сезона 2022/23.

Престижную награду получила Катерина Монзуль.

За нее проголосовали представители 7 клубов, при этом 5 из них поставили ее на первое место.

Вторым в голосовании стал Виталий Романов, а третье место заняли Анатолий Абдула и Ярослав Козык.

В прошлом сезоне Монзуль отработала на 16 матчах Премьер-лиги, в которых выдала 58 желтых и 10 красных карточек, а также 10 раз назначила пенальти.

В данной номинации она победила третий раз в карьере.