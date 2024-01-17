Умер ассистент главного тренера Голден Стейт Деян Милоевич
Ассистент главного тренера Голден Стейт Деян Милоевич умер в 46 лет, сообщили в пресс-службе клуба.
Вориоз заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Инцидент с Милоевичем произошел во вторник на частном ужине команды и был доставлен в больницу в Солт-Лейк-Сити. На официальном сайте Вориоз сказано, что несмотря на усилия по спасению жизни, Милоевич скончался утром в среду. В клубе опустошены этой внезапной смертью их ассистента.
В среду Голден Стейт должны были сыграть против Юты, но НБА отложила игру, когда появилась новость о неотложном состоянии здоровья Милоевича.
Милоевич начал свою тренерскую деятельность после того, как в 2009 году завершил игровую карьеру из-за травмы колена. С того момента сербский специалист выиграл Кубок Сербии (2016), а также стал победителем чемпионата и Кубка Черногории (оба - в 2021 году).
Помощником Стива Керра в "Уорриорз" Милоевич стал в 2021 году. В период его работы команда стала чемпионом НБА в 2022 году.