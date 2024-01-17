Умер ассистент главного тренера Голден Стейт Деян Милоевич

Ассистент главного тренера Голден Стейт Деян Милоевич умер в 46 лет, сообщили в пресс-службе клуба.

Вориоз заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Инцидент с Милоевичем произошел во вторник на частном ужине команды и был доставлен в больницу в Солт-Лейк-Сити. На официальном сайте Вориоз сказано, что несмотря на усилия по спасению жизни, Милоевич скончался утром в среду. В клубе опустошены этой внезапной смертью их ассистента.

В среду Голден Стейт должны были сыграть против Юты, но НБА отложила игру, когда появилась новость о неотложном состоянии здоровья Милоевича.

We are absolutely devastated by Dejan Milojević's sudden passing.



This is a shocking and tragic blow for everyone associated with the Warriors and an incredibly difficult time for his family, friends, and all of us who had the incredible pleasure to work with him.



We grieve… pic.twitter.com/0wExlLlu5z — Golden State Warriors (@warriors) January 17, 2024

Милоевич начал свою тренерскую деятельность после того, как в 2009 году завершил игровую карьеру из-за травмы колена. С того момента сербский специалист выиграл Кубок Сербии (2016), а также стал победителем чемпионата и Кубка Черногории (оба - в 2021 году).

Помощником Стива Керра в "Уорриорз" Милоевич стал в 2021 году. В период его работы команда стала чемпионом НБА в 2022 году.