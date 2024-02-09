У Реала остался 1 здоровый центральный защитник на матч с Жироной

Проблемы Реала с травмами на позиции центрального защитника продолжают лишь усугубляться. Как сообщает Relevo, капитан команды Начо пропустит завтрашний матч против Жироны.

Опытный центральный защитник не успел восстановиться от незначительного мышечного повреждения, которое он получил в матче против Атлетико (1:1).

Это означает, что на один из решающих матчей сезона у Реала остался один здоровый центральный защитник – Антонио Рюдигер. Он не играл с Атлетико из-за повреждения костей лица, но уже восстановился и тренируется в общей группе.

Напомним, Эдер Милитао и Давид Алаба выбыли на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок колена, однако бразилец уже близок к возвращению.

34-летний Начо, который провел в Реале всю карьеру, сыграл 26 матчей в текущем сезоне.

Реал с 58 очками в активе лидирует в Ла Лиге, но сенсационная Жирона отстает лишь на 2 очка.