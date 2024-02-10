«У нас уже есть лучшие игроки в мире». Анчелотти резко ответил на вопрос о Мбаппе

Главный тренер Реала Карло Анчелотти после разгромной победы над Жироной (4:0) в свойственной ему манере ответил на очередной вопрос о подписании мадридским клубом Киллиана Мбаппе.

Ранее в СМИ фигурировала информация, что звездный французский форвард близок к переходу в Реал. Соообщалось, что Киллиан достиг договоренности со «сливочными» об имиджевых правах и о зарплате.

«Вы продолжаете спрашивать меня об игроке, который играет за другую команду. У нас уже есть лучшие игроки в мире. По порядку: первый Винисиус, второй Беллингем, третий Родриго. Потом Кроос, Вальверде, Камавинга…», - отрезал Анччелотти.

После победы над Жироной команда Анчелотти закрепила лидерство в Ла Лиге оторвалась от каталонцев на пять очков. 13 февраля Бланкос сыграют против Лейпцига в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.