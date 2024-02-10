EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола «У нас уже есть лучшие игроки в мире». Анчелотти резко ответил на вопрос о Мбаппе

«У нас уже есть лучшие игроки в мире». Анчелотти резко ответил на вопрос о Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 15:34
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
«У нас уже есть лучшие игроки в мире». Анчелотти резко ответил на вопрос о Мбаппе «У нас уже есть лучшие игроки в мире». Анчелотти резко ответил на вопрос о Мбаппе

Главный тренер Реала Карло Анчелотти после разгромной победы над Жироной (4:0) в свойственной ему манере ответил на очередной вопрос о подписании мадридским клубом Киллиана Мбаппе.

Ранее в СМИ фигурировала информация, что звездный французский форвард близок к переходу в Реал. Соообщалось, что Киллиан достиг договоренности со «сливочными» об имиджевых правах и о зарплате.

«Вы продолжаете спрашивать меня об игроке, который играет за другую команду. У нас уже есть лучшие игроки в мире.

По порядку: первый Винисиус, второй Беллингем, третий Родриго. Потом Кроос, Вальверде, Камавинга…», - отрезал Анччелотти.

После победы над Жироной команда Анчелотти закрепила лидерство в Ла Лиге оторвалась от каталонцев на пять очков. 13 февраля Бланкос сыграют против Лейпцига в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

Связанные команды и лиги
Реал Мадрид
Популярные новости
“Худший финал в истории”. Фанаты в бешенстве от победы Катара на Кубке Азии 2023 Новости футбола Сегодня, 13:20 “Худший финал в истории”. Фанаты в бешенстве от победы Катара на Кубке Азии 2023
Болельщики срывают матчи в Германии. Что известно о причинах? Новости футбола Сегодня, 11:40 Болельщики срывают матчи в Германии. Что известно о причинах?
Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения Новости футбола Вчера, 16:16 Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения
Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону Новости биатлона Вчера, 13:36 Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону
В Китае собираются отменить товарищеские матчи Аргентины. Причина в Месси Новости футбола Вчера, 12:40 В Китае собираются отменить товарищеские матчи Аргентины. Причина в Месси
Топ-3 самых высокооплачиваемых азиатских спортсменов в 2023 году Новости гольфа Вчера, 12:00 Топ-3 самых высокооплачиваемых азиатских спортсменов в 2023 году
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:16 Впервые с 2000 года. Южная Африка выиграла матч за третье место на Кубке Африки Новости футбола Сегодня, 17:08 Возвращение Холанда. Видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Эвертон — 2:0 Новости футбола Сегодня, 17:03 Рекордсмен Александер-Арнольд и Ливерпуль на вершине. Видеообзор матча против Бернли Новости футбола Сегодня, 16:52 Байер унизил Баварию, Катар защитил титул чемпиона Азии. Daily Digest за 10 февраля Новости футбола Сегодня, 16:28 Еще одному испанскому тренеру приписывают интерес со стороны Барселоны Новости футбола Сегодня, 15:59 Должны твердо стоять на земле. Хаби Алонсо оценил шансы Байера на титул после победы над Баварией Новости футбола Сегодня, 15:43 Наполи нашел замену Осимхену в клубе Серии А Новости футбола Сегодня, 15:34 «У нас уже есть лучшие игроки в мире». Анчелотти резко ответил на вопрос о Мбаппе Новости биатлона Сегодня, 15:30 Кубок мира по биатлону 2023/2024: расписание и результаты Новости автоспорта Сегодня, 15:08 Команда Формулы-1 уберет букмекера из своего названия
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Сидней Кингз — Иллаварра Хоукс прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол 11 фев 2024 Уэстерн Сидней Уондерерс – Ньюкасл Джетс прогноз и ставки на матч 11 февраля Футбол 11 фев 2024 Фиорентина – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол 11 фев 2024 Ковентри – Миллуолл прогноз и ставки на матч 11 февраля Теннис 11 фев 2024 Елена Рыбакина – Дарья Касаткина прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол 11 фев 2024 Хетафе – Сельта прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол 11 фев 2024 Болонья – Лечче прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол 11 фев 2024 Вест Хэм – Арсенал прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол 11 фев 2024 Штутгарт – Майнц прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол 11 фев 2024 Мальорка – Райо Вальекано прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года