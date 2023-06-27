Турецкий клуб поедет на товарищеский турнир в Россию

В турецком “Фенербахче” ответили на слухи о том, что игроки команды отказываются ехать на товарищеский турнир в Россию.

В частности, была информация о нежелании ехать туда от нападающего Эдина Джеко.

В клубе заявили, что сейчас нет причин отменять поездку и команда примет участие в турнире. С командой также поедет и Джеко.

Напомним, что с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдет турнир “PARI Premier Cup”, в котором кроме турков сыграют “Нефтчи” из Баку, “Црвена Звезда” из Белграда и “Зенит” из Санкт-Петербурга.