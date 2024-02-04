Тренеру клуба Премьер-лиги предъявлено обвинение за оскорбление судейской коллегии

Тренеру Шеффилд Юнайтед Крису Уайлдеру предъявлено обвинение после того как он неудовлетворительно высказался о судьях после матча его команды против Кристал Пэлас (2:3).

Он назвал выступление рефери Тони Харрингтона «смехотворным» и обвинил лайнсмена в «полном неуважении» за то, что тот съел сэндвич на послематчевой встрече.

Уайлдер был разгневан тем, что Жан-Филипп Матета из Кристал Пэлас остался безнаказанным после столкновения с их новым голкипером Иво Грбичем, которого пришлось заменить из-за травмы головы.

This is a spectacular thing for Chris Wilder to have been annoyed by pic.twitter.com/LPhJ9uEigZ — Tom Williams (@tomwfootball) February 1, 2024

По данным The Sun, за эти высказывания ему предстоит расследование футбольной ассоциации, и ему могут быть предъявлены обвинения в порче репутации игры.

В интервью BBC Sport тренер «клинков» сказал:

«Это еще одно нелепое поведение рефери. Судья Премьер-лиги, которого я знаю уже давно и который честен, сказал мне: «Готовьтесь, потому что любое трудное решение будет против вас». Он сказал, что каждое решение 50/50 будет направлено против вас. В первой половине игры у нас было два предупреждения, но это не были предупреждения. Они просто собрались вместе. Их игрок выбивает нашего вратаря, нам приходится менять голкипера, а он не получает даже предупреждение, говоря, что это был несчастный случай. Он столкнулся и нет никакой разницы, несчастный случай это или нет. Это желтая карточка. Мы получаем четыре желтые карточки, а они получают одну за затягивание времени. А один из его помощников в это время ел бутерброд, что, по моему мнению, было полным неуважением. Надеюсь, ему понравился сэндвич, пока он разговаривал с менеджером Премьер-лиги».

После вчерашнего разгрома от Астон Виллы (0:5) положение Шеффилд Юнайтеда еще больше усугубилось, и они занимают последнюю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги, а от зоны не вылета их отделяет десять очков, ровно столько же, сколько они имеют на данный момент.