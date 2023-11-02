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Тренер сборной Испании может войти в тренерский штаб Милуоки

Новости баскетбола Вчера, 14:43
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Тренер сборной Испании может войти в тренерский штаб Милуоки Тренер сборной Испании может войти в тренерский штаб Милуоки

Главный тренер сборной Испании по баскетболу Серхио Скариоло может присоединиться к тренерскому штабу команды НБА Милуоки Бакс, сообщает SuperBasket.

Этот специалист уже работал с тренером Милуоки Грэгом Гриффином с 2018 по 2021 год в тренерском штабе Ника Нурса в Торонто. Напомним, Виртус в середине сентября уволил Скариоло с поста главного тренера. Он возглавлял команду с 2021 года.

Причиной увольнения стали его критические замечания по поводу действий руководства клуба в межсезонья. На вопрос о составе команды он ответил, что подбором игроков занимается офис. Серхио тренировал сборную Испании с 2009 по 2012 годы и снова возглавил ее после второго прихода в 2015 году. Он четырежды становился чемпионом Европы и чемпионом мира.

Напомним, что Терри Стоттс покинул пост ассистента главного тренера Милуоки. Летом он вернулся к тренерской работе после двух лет перерыва, присоединившись к штабу Эдриана Гриффина. Стоттс был главным тренером Портленда девять лет.

Он выводил команду в плей-офф восемь сезонов подряд, прежде чем покинул ее в 2021 году.

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